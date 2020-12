US Open: Golferin Popov fällt weit zurück

Köln (SID) - Die British-Open-Gewinnerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) ist nach ihrem glänzenden Start in die US Open auf der zweiten Runde weit abgerutscht. Die 28-Jährige brauchte auf dem Par-71-Kurs in Houston/Texas 76 Schläge und schaffte auf Platz 47 nur knapp den Cut.

Popov rutscht bei den US Open weit ab © SID

Nach dem Auftakt war Popov Fünfte. Die beiden Schlussrunden verfehlten Caroline Masson (Gladbeck) und Esther Henseleit (Hamburg). In Führung liegt die Japanerin Hinako Shibuno mit sieben Schlägen unter Par, Popov hat zehn Schläge Rückstand.