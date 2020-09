US Open: Jäger fällt zurück

New York (SID) - Mit einer schwachen dritten Runde ist Golfprofi Stephan Jäger bei der 120. US Open zurückgefallen. Der Münchner benötigte auf dem extrem schwierigen Par-70-Kurs im Winged Foot Golf Club in Mamaroneck/New York 79 Schläge und rutschte vom zwölften auf den geteilten 40. Platz ab. Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer (Mettmann) hatte den Cut verpasst.

Rory McIlroy liegt nach drei Runden auf Rang sieben. © SID

In Führung liegt vor der Schlussrunde mit fünf unter Par und insgesamt 205 Schlägen der Amerikaner Matthew Wolf. Der 21-Jährige setzte sich mit einer 65er-Runde an die Spitze.