US Open: Köpfer und Kamke für Hauptfeld qualifiziert

New York (SID) - Die deutschen Tennisprofis Dominik Köpfer (Furtwangen) und Tobias Kamke (Lübeck) haben sich für das Hauptfeld der US Open in New York (26. August bis 8. September) qualifiziert. Der 25 Jahre alte Köpfer bezwang in der dritten und letzten Qualirunde den Japaner Yasutaka Uchiyama 6:3, 6:4, Kamke setzte sich gegen den Slowaken Lukas Lacko mit 7:5, 6:3 durch.

Tobias Kamke hat sich für die US Open qualifiziert © SID

Anna-Lena Friedsam (Neuwied) scheiterte hingegen an Caroline Dolehide aus den USA. Insgesamt stehen damit aus deutscher Sicht sechs Männer und sechs Frauen im Hauptfeld. Zehn weitere deutsche Starter um Mischa Zverev (Hamburg) und Talent Rudi Molleker (Berlin) waren in den ersten Qualifikationsrunden gescheitert.