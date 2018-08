US Open: Maden qualifiziert sich - Zverev trifft auf Polansky

New York (SID) - Der Stuttgarter Yannick Maden (28) hat sich als einziger deutscher Tennisprofi über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld der US Open in New York (ab Montag) erspielt. Maden bekommt es bei seinem zweiten Grand-Slam-Turnier in der ersten Runde am Dienstag mit dem von Ex-Profi Tommy Haas trainierten Franzosen Lucas Pouille zu tun.

Im Hauptfeld der US Open: Yannick Maden © SID

Der Weltranglistenvierte Alexander Zverev (Hamburg) trifft in seiner Erstrundenpartie ebenfalls am Dienstag auf Lucky Loser Peter Polansky (Kanada). Kurios: Schon in Melbourne, Paris und Wimbledon war Polansky in der Qualifikation gescheitert, nach den Absagen einiger Konkurrenten aber dennoch ins Hauptfeld gerutscht.

Auch Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 9) hatte eine Qualifikantin zugelost bekommen, sie trifft am Montag auf die 19-jährige Russin Anna Kalinskaja. Görges verlor am Freitag in New Haven bei ihrer Generalprobe für die US Open im Halbfinale gegen die Weißrussin Aryna Sabalenka 4:6, 6:7 (3:7). - Die deutschen Erstrundenpartien in New York in der Übersicht:

Männer

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) - Peter Polansky (Kanada)

Yannick Maden (Stuttgart) - Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 17)

Florian Mayer (Bayreuth) - Borna Coric (Kroatien/Nr. 20)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Kei Nishikori (Japan/Nr. 21)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Yannick Hanfmann (Karlsruhe)

Peter Gojowczyk (München) - Nicolas Jarry (Chile)

Mischa Zverev (Hamburg) - Taylor Fritz (USA)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Tim Smyczek (USA)

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 4) - Margarita Gasparjan (Russland)

Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 9) - Anna Kalinskaja (Russland)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Jelena Ostapenko (Lettland/Nr. 10)

Laura Siegemund (Metzingen) - Naomi Osaka (Japan/Nr. 20)

Carina Witthöft (Hamburg) - Caroline Dolehide (USA)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Agnieszka Radwanska (Polen)