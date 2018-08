US Open: Maria verliert in der zweiten Runde

New York (SID) - Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria (31) ist bei den US Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-70. aus Bad Saulgau unterlag der favorisierten Jelena Switolina bei erneut drückender Mittagshitze in New York in 68 Minuten 2:6, 3:6. Die an Position sieben gesetzte Ukrainerin revanchierte sich damit für die Erstrundenniederlage in Wimbledon.

Tatjana Maria scheitert bei den US Open in Runde zwei © SID

Maria war eine von vier deutschen Spielerinnen, die ihr Auftaktmatch in Flushing Meadows gewonnen hatten. Am Mittwoch sind auch Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 9) gegen Jekaterina Makarowa (Russland) und Carina Witthöft (Hamburg) gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA/Nr. 17) im Einsatz. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 4) spielt am Donnerstag gegen die Schwedin Johanna Larsson.