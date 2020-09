US Open: Medwedew, Rublew und Berrettini ohne Satzverlust

New York (SID) - Vorjahresfinalist Daniil Medwedew (24) ist ohne Satzverlust ins Achtelfinale der US Open eingezogen. Der Weltranglistenfünfte aus Russland besiegte J.J. Wolf (USA) klar mit 6:3, 6:3, 6:2 und trifft nun auf Marton Fucsovics (Ungarn) oder Frances Tiafoe (USA). Der an Nummer drei gesetzte Medwedew hatte im vergangenen Jahr ein dramatisches Endspiel in Flushing Meadow in fünf Sätzen gegen den Spanier Rafael Nadal verloren.

Daniil Medwedew erreicht das Achtelfinale der US-Open © SID

Zuvor hatte auch Andrej Rublew (22) in überzeugender Manier seine weiße Weste behalten. Der an Nummer zehn gesetzte Russe besiegte Salvatore Caruso (Italien) mit 6:0, 6:4, 6:0 und bekommt es im Achtelfinale mit Matteo Berrettini zu tun. Der an Nummer sechs gesetzte Italiener besiegte den Norweger Casper Ruud mit 6:4, 6:4, 6:2 und bleibt damit ebenfalls ohne Satzverlust.

Medwedew und Rublew könnten im Viertelfinale aufeinander treffen, ihr an Nummer elf gesetzter Landsmann Karen Chatschanow dagegen scheiterte mit 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6 am Australier Alex de Minaur. Der an Nummer acht gesetzte Roberto Bautista Agut (Spanien) verlor ebenfalls in fünf Sätzen gegen Vasek Pospisil (Kanada) - mit 5:7, 6:2, 6:4, 3:6, 2:6.