US Open: Mertens und Sabalenka triumphieren im Damendoppel

New York (SID) - Die Belgierin Elise Mertens und Aryna Sabalenka aus Weißrussland haben sich den Titel im Damendoppel bei den US Open gesichert. Das an Position vier gesetzte Duo bezwang im Finale am Sonntag Wiktoria Asarenka (Weißrussland) und Ashleigh Barty (Australien) mit 7:5, 7:5.

Mertens gewann mit Sabalenka den Titel im Damen-Doppel © SID

Mertens und Sabalenka triumphierten somit gleich in ihrem ersten gemeinsamen Grand-Slam-Finale und verhinderten den nächsten Titelgewinn von Barty. Die Australierin hatte im Vorjahr mit Coco Vandeweghe (USA) gewonnen. Mertens und Sabalenka kassieren für den Sieg 740.000 Dollar (664.000 Euro), ihre unterlegenen Kontrahentinnen erhalten die Hälfte (370.000 Dollar/332.000 Euro).