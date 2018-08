US Open: Nach Halep verliert auch Wozniacki früh

New York (SID) - Nach der Tennis-Weltranglistenersten Simona Halep ist auch die Zweite, Caroline Wozniacki (28) aus Dänemark, bei den US Open in New York überraschend früh ausgeschieden. Die zweimalige Finalistin (2009, 2014) unterlag Lesia Zurenko aus der Ukraine in Runde zwei 4:6, 2:6. Die Rumänin Halep (26) war bereits in der ersten Runde gescheitert.

Wozniacki verliert bereits in der zweiten Runde © SID

Wozniacki hatte zu Beginn der Saison bei den Australian Open in Melbourne ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen, Halep triumphierte bei den French Open in Paris erstmals bei einem der vier Majors.