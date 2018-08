US Open: Petkovic verliert gegen Ostapenko

New York (SID) - Andrea Petkovic (30) ist bei den US Open in New York in der ersten Runde ausgeschieden. Die Weltranglisten-89. aus Darmstadt unterlag der letztjährigen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (21) aus Lettland nach 2:18 Stunden 4:6, 6:4, 5:7. Petkovic, die 2011 das Viertelfinale in Flushing Meadows erreicht hatte, scheiterte zum zweiten Mal in Folge zum Auftakt des letzten Grand Slam des Jahres.

Am Montag hatten Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 9), Carina Witthöft (Hamburg) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) für einen perfekten Start der deutschen Tennisspielerinnen gesorgt. In der zweiten Runde am Mittwoch trifft Wimbledon-Halbfinalistin Görges auf die Russin Jekaterina Makarowa, Witthöft ist gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA/Nr. 17) ebenso Außenseiterin wie Maria gegen Jelena Switolina (Ukraine/Nr. 7).