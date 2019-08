US Open: Qualifikant Köpfer in der zweiten Runde - Kohlschreiber raus

New York (SID) - Qualifikant Dominik Köpfer hat als erster Deutscher bei den US Open die zweite Runde erreicht. Der 25-Jährige aus Furtwangen, der erst zum zweiten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld steht, bezwang zum Auftakt den Spanier Jaume Munar 6:4, 7:6 (7:2), 5:7, 7:5. Ausgeschieden ist hingegen Philipp Kohlschreiber (Augsburg), der sich dem Franzosen Lucas Pouille (Nr. 25) 3:6, 6:4, 4:6, 4:6 geschlagen geben musste.

Köpfer hatte bereits in Wimbledon überrascht © SID

Bereits bei seinem Major-Debüt in Wimbledon hatte Köpfer überrascht und war in die zweite Runde eingezogen. In New York trifft er nun auf den US-Amerikaner Reilly Opelka, der gegen den Weltranglisten-11. Fabio Fognini (Italien) 6:3, 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 gewann.

Am Dienstag greifen in Flushing Meadows die vier weiteren deutschen Männer ins Geschehen ein. Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) bestreitet dabei sein Auftaktmatch gegen Radu Albot (Moldau).