US Open: Raonic sagt verletzt ab

München (SID) - Kurz vor Beginn der US Open hat der kanadische Tennis-Profi Milos Raonic seine Teilnahme am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres abgesagt. Der Wimbledon-Finalist von 2016 laboriert an einer Gesäßverletzung. Beim Masters in Montreal zu Beginn des Monats hatte der 28-Jährige, Nummer 22 der Weltrangliste, in seinem sein Zweitrundenmatch gegen Landsmann Felix Auger-Aliassime wegen Rückenbeschwerden aufgeben müssen.