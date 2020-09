US Open: Struff scheitert klar an Djokovic

New York (SID) - Schon wieder Endstation Novak Djokovic: Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein/Nr. 28) ist bei den US Open am Weltranglistenersten aus Serbien gescheitert. Der 30-Jährige verlor das Drittrundenmatch gegen den Topfavoriten mit 3:6, 3:6, 1:6 und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale. Struff hatte schon bei den Western and Southern Open Ende August sowie bei den Australian Open im Januar gegen den Superstar verloren.

Struff scheiterte deutlich am Topfavoriten. © SID

"Da war absolut gar nichts drin heute, seine Leistung war überragend", sagte Struff: "Novak hatte auf alles eine Antwort. Ich kann mir nicht so viel vorwerfen, er war einfach besser."