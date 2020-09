US Open: Thiem nach Aufgabe des Gegners in Runde zwei

New York (SID) - Mitfavorit Dominic Thiem (Österreich) ist locker in die US Open gestartet. Der Australian-Open-Finalist, der in New York an Position zwei gesetzt ist, profitierte in seinem Auftaktmatch beim Stand von 7:6 (8:6), 6:3 von der Aufgabe seines Gegners Jaume Munar (Spanien). In der zweiten Runde trifft Thiem auf den Inder Sumit Nagal.