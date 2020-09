US Open: Thiem und Kenin souverän in dritter Runde, Muguruza scheitert überraschend

New York (SID) - Turnier-Mitfavorit Dominic Thiem ist ohne Probleme in die dritte Runde der US Open eingezogen. Der an Nummer zwei gesetzte Österreicher besiegte an seinem 27. Geburtstag den Inder Sumit Nagal sicher mit 6:3, 6:3, 6:2. Sein nächster Gegner ist der Kroate Marin Cilic (Kroatien/Nr. 31), der 2014 in New York triumphierte.

Dominic Thiem zieht in die dritte Runde der US-Open ein © SID

"Ich denke, es war ein attraktives Match", sagte Thiem nach der Partie gegen Nagal: "Es ist noch schwer zu sagen, wo ich stehe. Gegen Cilic wird es sehr schwer, er ist ein echter Champion."

In der Damenkonkurrenz gewann die US-Amerikanerin Sofia Kenin (21) einen Tag nach dem überraschenden Aus der topgesetzten Karolina Pliskova (Tschechien) ihr Zweitrunden-Match gegen die Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:4, 6:3. Nun wartet auf die Australian-Open-Siegerin ein Duell mit Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 27).

Ausgeschieden ist dagegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin und frühere Weltranglistenerste Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 10). Sie unterlag der Bulgarin Zwetana Pironkowa, die nach einer Mutterschaftspause ihr erstes Turnier seit drei Jahren spielt, 5:7, 3:6. Pliskova war an der ungesetzten Französin Caroline Garcia gescheitert.