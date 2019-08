US Open: Titelverteidiger Djokovic souverän in Runde zwei

New York (SID) - Titelverteidiger Novak Djokovic (32) ist bei den US Open souverän in die zweite Runde eingezogen. Der Wimbledonsieger und Weltranglistenerste aus Serbien setzte sich gegen den Spanier Roberto Carballes Baena mit 6:4, 6:1, 6:4 durch und trifft nun auf Sam Querrey (USA) oder Juan Ignacio Londero (Argentinien). Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York hat Djokovic bereits dreimal den Titel gewonnen.