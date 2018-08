US Open: Wildcards für frühere Sieger Wawrinka und Kusnezowa

New York (SID) - Die früheren Turniersieger Stan Wawrinka (Schweiz) und Swetlana Kusnezowa (Russland) haben für die US Open in New York (27. August bis 9. September) vom Organisator des Major-Turniers jeweils eine Wildcard erhalten.

Stan Wawrinka erhält für die US Open eine Wildcard © SID

Wawrinka (33), der 2016 im Finale von Flushing Meadows den Serben Novak Djokovic geschlagen hatte, ist vor dem vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres infolge einer Knieverletzung auf Rang 151 in der Weltrangliste abgerutscht.

Die gleichaltrige Kusnezowa, Siegerin von 2004, hat sich nach einer Hüftblessur zwar wieder auf Rang 88 verbessert, zum Stichtag Mitte Juli stand sie im Ranking aber zu schlecht für einen Platz im Hauptfeld.

Auch die frühere Nummer eins Wiktoria Asarenka (29/Weißrussland), 2012 und 2013 im Finale von New York jeweils Serena Williams unterlegen, wurde nach einer langen Turnierpause mit einer Wildcard bedacht.