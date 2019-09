US Open: Williams greift nach ihrem 24. Grand-Slam-Titel

New York (SID) - Serena Williams steht zum zehnten Mal im Endspiel der US Open und ist nur noch einen Sieg von ihrem 24. Grand-Slam-Titel entfernt. Die 37 Jahre alte US-Amerikanerin besiegte am Donnerstagabend (Ortszeit) die Ukrainerin Jelena Switolina in 70 Minuten 6:3, 6:1.

Williams ist nur noch einen Sieg vom Rekord entfernt © SID

Im Finale am Samstag (22.00 Uhr MESZ/Eurosport) spielt Williams gegen die Kanadierin Bianca Andreescu oder Belinda Bencic aus der Schweiz um ihren siebten Titel in New York. Mit ihrem 101. Sieg in Flushing Meadows stellte sie zudem die Bestmarke ihrer Landsfrau Chris Evert ein.

Für Williams ist es seit der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia im September 2017 die vierte Chance, den Rekord der Australierin Margaret Court von 24 Major-Titeln einzustellen. Im Vorjahr wurde die Finalniederlage in New York gegen Naomi Osaka von ihren verbalen Attacken gegen Schiedsrichter Carlos Ramos überschattet, dazu musste sie sich in Wimbledon jeweils Angelique Kerber und Simona Halep im Endspiel geschlagen geben.

Switolina, die schon im Juli in Wimbledon das Halbfinale erreicht hatte, fiel vor allem durch verpasste Chancen auf: Gleich sechs Breakbälle konnte sie im ersten Satz nicht nutzen. Extrem zielstrebig und fokussiert zeigte sich hingegen Williams, mit zwei Breaks zum 4:1 sorgte sie im zweiten Durchgang für die Vorentscheidung.

Williams stellte zudem einen Rekord für die größte Zeitspanne zwischen der ersten und der jüngsten Finalteilnahme bei Grand Slams im Damen-Tennis auf. Zwischen ihrem ersten Major-Finale 1999, das sie ebenfalls in New York gegen die Schweizerin Martina Hingis gewann, und dem Endspiel am Samstag liegen 19 Jahre und 362 Tage. Gleichzeitig ist Williams die älteste Finalteilnehmerin in der Ära des Profitennis (seit 1968).