US Open: Williams locker in der zweiten Runde - auch Thiem und Kenin weiter

New York (SID) - Tennis-Superstar Serena Williams hat bei den US Open die erste Hürde auf dem Weg zum ersehnten 24. Grand-Slam-Titel locker genommen. Die 38-jährige Amerikanerin bezwang in der ersten Runde ihre Landsfrau Kristie Ahn 7:5, 6:3. Nächste Gegnerin für Williams, die mit einem weiteren Major-Titel die Bestmarke der Australierin Margaret Court einstellen würde, ist Margarita Gasparjan (Russland).

Serena Williams steht in New York in Runde zwei © SID

Auch Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (USA) hatte zum Auftakt kaum Mühe. Die 21-Jährige besiegte Yanina Wickmayer aus Belgien klar mit 6:2, 6:2 und bekommt es nun mit der Kanadierin Leylah Fernandez zu tun.

Bei den Männern profitierte Mitfavorit Dominic Thiem (Österreich) in seinem Auftaktmatch beim Stand von 7:6 (8:6), 6:3 von der Aufgabe seines Gegners Jaume Munar (Spanien). In der zweiten Runde trifft der Australian-Open-Finalist auf den Inder Sumit Nagal.