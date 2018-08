US Open: Wimbledonsiegerin Kerber gewinnt ihr Auftaktmatch

New York (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat mit etwas Mühe die zweite Runde der US Open in New York erreicht. Die 30-Jährige aus Kiel gewann gegen die Weltranglisten-370. Margarita Gasparjan aus Russland in 1:45 Stunden 7:6 (7:5), 6:3. Am Donnerstag trifft Kerber auf die Schwedin Johanna Larsson.

Kerber hat ihr Auftaktmatch bei den US Open gewonnen © SID

Die deutsche Nummer eins folgte Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 9), Carina Witthöft (Hamburg) und Tatjana Maria (Bad Saulgau), die sich bereits am Montag durchgesetzt hatten, in die zweite Runde. Ausgeschieden sind in Flushing Meadows dagegen Andrea Petkovic (Darmstadt) und Laura Siegemund (Metzingen).