US-Star Simpson mit klaren Worten zum Oregon Project

Doha (SID) - US-Mittelstreckenstar Jenny Simpson hat die Sperre für den umstrittenen Leichtathletik-Trainer Alberto Salazar begrüßt und indirekt auch Unverständnis über die deutsche Lauf-Hoffnung Konstanze Klosterhalfen geäußert. "Jeder, der sich auch nur ein bisschen in diesem Sport auskennt, weiß, dass ein Schatten über dieser Gruppe liegt", sagte die Olympiadritte und Ex-Weltmeisterin über 1500 m: "Warum sich jemand dieser Gruppe anschließt? Keine Ahnung."

Jenny Simpson begrüßt Salazar-Sperre © SID

Klosterhalfen trainiert seit Ende 2018 in den USA, seit April gehört sie offiziell dem Nike Oregon Project an - das hatte Salazar bis zu seiner Vierjahres-Sperre wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen am Dienstag geleitet. Die Leverkusenerin wird von Pete Julian gecoacht.

Simpson, 2015 und 2017 mit WM-Silber dekoriert, betonte zudem: "Jeder, der jetzt schockiert ist, ist nicht in diesem Sport involviert."