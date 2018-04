US-Tour in Hilton Head: Kaymer rutscht ab

Hilton Head (SID) - Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann) hat nach einer schwächeren zweiten Runde beim US-Turnier in Hilton Head/South Carolina nur knapp den Cut geschafft. Die deutsche Nummer eins spielte auf dem Par-71-Platz eine 73, mit insgesamt 142 Schlägen blieb er um nur einen Schlag über dem Strich.

Kaymer nur knapp im Cut © SID

Kaymer hatte wegen einer Mitte Februar erlittenen Handgelenksverletzung vor dem US Masters vergangene Woche kaum Spielpraxis gesammelt, beim Major in Augusta/Georgia belegte er dann den 48. Rang. Der 33-Jährige unterzieht sich weiterhin Behandlungen, im Spiel bereite ihm das Handgelenk jedoch keine Probleme mehr, so Kaymer.

In Abwesenheit von Masterssieger Patrick Reed führt dessen US-Landsmann Bryson DeChambeau nach der zweiten Runde mit 132 Schlägen. Es folgen der Südkoreaner Kim Si-woo und der Engländer Ian Poulter mit jeweils einem Schlag Rückstand.