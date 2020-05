USA-Rückkehrer als erster BBL-Profi positiv getestet

Köln (SID) - In der Basketball Bundesliga (BBL) hat es den ersten positiven Test auf das Coronavirus gegeben. Betroffen ist ein namentlich nicht genannter Spieler, der zuletzt nach einem Heimataufenthalt in den USA nach Deutschland zurückgekehrt war. Das teilte die BBL am Mittwoch mit.

Erster positiver Coronafall in der Basketball Bundesliga © SID

Der Befund lag unmittelbar nach der Ankunft des Profis vor. Da der Spieler zu keiner Zeit Kontakt zum Team hatte, wurde er isoliert. Weitere Maßnahmen werden nach BBL-Angaben mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt. "Somit hat das BBL-Konzept die erste Bewährungsprobe bestanden", teilte die Liga mit.

In der BBL wurden mit Blick auf das Finalturnier in München (6. bis 28. Juni) Tests bei allen maximal 22 von den zehn teilnehmenden Teams gemeldeten aktiv am Wettbewerb Beteiligten vorgenommen. Erst nach einer doppelten Testung ist die Aufnahme des Mannschaftstrainings mit Kontakt möglich. Am Dienstag hatte die Liga von der Politik grünes Licht für ihr Hygienekonzept und die Austragung des Turniers erhalten.