Über 4,5 Millionen Zuschauer sehen Hamiltons Sieg bei RTL

Köln (SID) - Die Ein-Mann-Show von Weltmeister Lewis Hamilton und das Ferrari-Desaster in Spa haben RTL am Sonntag eine starke Formel-1-Quote beschert. Bis zu 4,59 Millionen Zuschauer sahen den Großen Preis von Belgien, der Schnitt lag bei 4,06 Millionen, der Marktanteil bei 25,6 Prozent.

Lewis Hamilton feierte in Spa seinen fünften Saisonsieg © SID

Am kommenden Wochenende übertragen RTL und Sky den Grand Prix in Monza. Start am Sonntag (6. September) ist um 15.10 Uhr, das Qualifying am Samstag beginnt um 15.00 Uhr.