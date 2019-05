Überblick: Zwei Bundesligisten aus einer Stadt

Berlin (SID) - In der Saison 2019/20 ist Berlin durch Hertha BSC und Union mit zwei Klubs in der Fußball-Bundesliga vertreten. Eine solche Konstellation hat es in der Bundesliga-Geschichte schon häufiger gegeben - auch in Berlin. - Der Sport-Informations-Dienst (SID) gibt einen Überblick:

Union trifft nächste Saison im Derby auf die Hertha © SID

Berlin:

Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin (1974/75 und 1976/77)

Hertha BSC und Union Berlin (2019/20)

München:

Bayern München und 1860 München (1965 bis 1970, 1977/78, 1979 bis 1981, 1994 bis 2004)

Hamburg:

Hamburger SV und FC St. Pauli (1977/78, 1988 bis 1991, 1995 bis 1997, 2001/02, 2010/11)

Stuttgart:

VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers (1988/89 und 1991/91)

Köln:

1. FC Köln und Fortuna Köln (1973/74)

Bochum:

VfL Bochum und SG Wattenscheid 09 (1990 bis 1993)