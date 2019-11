Überfall auf Özil und Kolasinac: Zehn Jahre Gefängnis für Täter

London (SID) - Nach dem versuchten Raubüberfall auf 2014er-Weltmeister Mesut Özil und seinen Teamkollegen Sead Kolasinac ist einer der beiden Täter am Freitag vom Strafgerichtshof zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Der 30 Jahre alte Ashley Smith hatte Anfang Oktober seine Beteiligung an der Tat gestanden, sein vier Jahre jüngerer Komplize Jordan Northover legte Anfang November ein Geständnis ab. Mit seinem Urteil ist in den kommenden Tagen zu rechnen.

Özil und Kolasinac wurden im Somemr überfallen © SID

Smith, den der Richter Ian Bourne als einen "Gewohnheitsverbrecher" bezeichnete, und Northover hatten am 25. Juli dieses Jahres versucht, den beiden Fußball-Stars des FC Arsenal ihre Uhren zu stehlen. Smith wurde als die "treibende Kraft" des "sehr ernsten" Verbrechens eingestuft.

Ein Überwachungsvideo hatte gezeigt, wie Özil und Kolasinac zum Zeitpunkt der Tat in London von zwei Motorradfahrern mit Messern angegriffen wurden. Kolasinac hatte sich den Angreifern mit bloßen Händen entgegengestellt, daraufhin konnten die beiden Spieler mit dem Auto flüchten. Den Saisonstart mit Arsenal hatten beide daraufhin verpasst, um die Ereignisse zu verarbeiten.