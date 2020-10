Überraschung im deutschen Duell: Altmaier schlägt Struff in drei Sätzen

Paris (SID) - Daniel Altmaier hat das deutsche Zweitrundenduell bei den French Open gegen Jan-Lennard Struff überraschend gewonnen. Der 22 Jahre alte Kempener setzte sich 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 gegen den 30 Jahre alten Warsteiner durch und steht bei seiner ersten Teilnahme in Paris direkt in der dritten Runde. Er trifft nun auf den an Nummer sieben gesetzten Italiener Matteo Berrettini.

Aus in Runde zwei: Jan-Lennard Struff © SID

Altmaier, der den Spanier Feliciano Lopez in der ersten Runde geschlagen hatte, setzte der deutschen Nummer zwei im ersten Satz mächtig zu. Der Weltranglisten-32. Struff machte dagegen zu wenig aus seinem starken ersten Aufschlag, legte dann im zweiten Satz zunächst aber zu.

Der Favorit schaffte direkt ein Break hatte die Chance zum Satzausgleich, agierte dann aber viel zu passiv. 2019 hatte Struff mit seinem Achtelfinale-Einzug in Roland Garros seinen bislang größten Erfolg bei einem Major-Turnier erreicht, nun musste eine große Wende für ihn her. Doch die schaffte er nicht mehr, Altmaier nutzte nach 2:32 Stunden seinen ersten Matchball.