Überzeugende Teamleistung beim Supercup: Basketballer schlagen Tschechien klar

Hamburg (SID) - Die deutschen Basketballer haben den ersten echten Härtetest der WM-Vorbereitung bestanden. Das Team von Trainer Henrik Rödl besiegte beim Supercup in Hamburg Tschechien mit 87:68 (39:31). Auch der Gegner geht bei dem Jahreshighlight in China (31. August bis 15. September) an den Start.

Hat alle NBA-Profis an Bord: Bundestrainer Henrik Rödl © SID

Dennis Schröder mit 21 Punkten und Daniel Theis mit 17 Zählern waren die erfolgreichsten Werfer beim zweiten Sieg im zweiten Spiel beim traditionsreichen Turnier in Hamburg, das für die deutsche Mannschaft am Sonntag mit einem Duell gegen Polen (15.00 Uhr/Magenta Sport) endet. Gegen Tschechien wurde die deutsche Mannschaft phasenweise stärker gefordert als von den Ungarn (83:63) einen Tag zuvor. Das Zusammenspiel zwischen Schröder und Theis stach immer wieder hervor.