Uerdingen: Neuer Trainer weder Effenberg noch Magath

Krefeld (SID) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen will in der kommenden Woche seinen neuen Trainer präsentieren - Stefan Effenberg wird es nicht sein. Die Verpflichtung des zuletzt in Krefeld auf der Tribüne gesichteten Ex-Nationalspielers schloss Präsident Michail Ponomarew ebenso aus wie ein Engagement von Felix Magath.

Stefan Effenberg wird nicht Trainer beim KFC Uerdingen © SID

Nach der Entlassung von Stefan Krämer am vergangenen Wochenende wird der Drittliga-Vierte interimsweise von Stefan Reisinger betreut. Der frühere Profi soll dem Verein laut Ponomarew auch unter dem neuen Cheftrainer erhalten bleiben. Wer den Zuschlag bekommt, ist offen. "Namen nennen wir natürlich nicht, aber so viel kann ich verraten: Es ist nicht Pep Guardiola oder Paolo Maldini", sagte der Präsident augenzwinkernd.