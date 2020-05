Ukrainische Fußball-Liga nimmt Spielbetrieb wieder auf

Köln (SID) - Der Spielbetrieb in der ukrainischen Fußball-Liga wird am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit wieder aufgenommen. Das teilte die Liga am Dienstag mit. Vor jedem Spiel sollen bei den Mannschaften Fiebermessungen durchgeführt werden, während der Partien dürfen nicht mehr als 200 Personen ins Stadion. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Spielbetrieb Mitte März unterbrochen worden.