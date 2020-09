Umfrage: Coronakrise lässt Interesse an Amateursport-Videos steigen

Köln (SID) - Die Coronakrise und die damit verbundenen Einschränkungen haben bei Sportinteressierten in Deutschland zu einem steigenden Interesse an Amateursportvideos geführt. Laut einer Umfrage von YouSport gaben 78 Prozent der Sportinteressierten an, sich in diesem Jahr Videos aus dem Amateursport ansehen zu wollen. Dies entspricht einem leichten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr (74 Prozent). Etwa jede dritte Person engagiert sich in einem Sportverein.

Steigendes Interesse für den Amateursport © SID

Über 90 Prozent der Engagierten können laut der Umfrage eine Rückkehr in den Verein kaum erwarten, sobald die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie dies ermöglichen. Eine Rückkehr des Spielbetriebs befürworten über 70 Prozent der aktiven Sportfans. Während des Lockdowns fehlte den Befragten im Verein vor allem "der Sport an sich" (63,3 Prozent). Als fast genauso wichtig wird das "Gemeinschaftsgefühl" (60 Prozent) angesehen.

"Die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig ein hoher Grad an Digitalisierung in der Gesellschaft ist. Die Maßnahmen zur Eindämmung der weltweiten Pandemie haben den Trend zu digitaler Kommunikation und inhaltlichen Angeboten weiter beschleunigt. Das zeigt auch unsere aktuelle Umfrage im Amateursportbereich", sagte Stefan Zant, Geschäftsführer von 7Sports, dem Betreiber von YouSport.