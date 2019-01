Umfrage: Fans aus Europas Topligen wünschen Gehaltsobergrenze für Fußballprofis

Hamburg (SID) - Die Fans aus den großen europäischen Ligen wünschen sich eine Obergrenze für Spielergehälter von Fußballprofis. Dies ergab eine Befragung von 15.000 Fußball-Fans aus Europa über 18 Jahren durch das Statistik-Portal Statista. Demnach gaben 61 Prozent der in Deutschland befragten Personen an, eine Gehaltsobergrenze bei Fußballprofis zu befürworten. Auch in England (58,6 Prozent), Spanien (61,1), Italien (60,8) und Frankreich (52,6) begrüßt die Mehrheit eine Gehaltsobergrenze.

Fans wollen Gehaltsobergrenze für Fußballstars © SID

Auch die Frage nach einer Obergrenze für Transfersummen bejahten in Deutschland (53,7), England (51,5) und Spanien (53,2) über die Hälfte der Befragten. Die Fans aus Italien (35,1) und Frankreich (48,4) sind gegen eine Restriktion der Transfersummen.

Dagegen ist einzig in Deutschland die Mehrheit der Fans (51,7) der Meinung, dass eine Entfremdung zwischen Vereinen und Fans stattfindet. In England (48,7), Frankreich (42,2), Spanien (41,5) und Italien (33,5) wird es weniger kritisch bewertet.