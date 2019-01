Umfrage: Jeder Dritte glaubt noch an den FC Bayern

Köln (SID) - Gut jeder dritte deutsche Fußballfan glaubt trotz sechs Punkten Rückstand noch an eine erfolgreiche Titelverteidigung des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga. 35 Prozent der Befragten erklärten in einer repräsentativen Sky-Umfrage zum Rückrundenstart, die Münchner werden den enteilten Tabellenführer Borussia Dortmund noch abfangen. An den BVB als Meister 2019 glauben 39 Prozent.

Die Bayern starten in Hoffenheim in die Rückrunde © SID

Anders sieht die Antwort auf die Sympathiefrage aus: 36 Prozent der Befragten würden lieber den BVB an der Spitze sehen, nur 23 Prozent votierten für den Serienmeister.