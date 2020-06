Umfrage: Mehrheit für Rückkehr der Fans in die Stadien

Köln (SID) - Laut einer Umfrage des Bundesliga-Barometers ist die Mehrheit der Fans für eine Rückkehr der Zuschauer in die Stadien noch in diesem Jahr. Sofern rechtlich und hygienisch möglich, fänden 76,1 der knapp 5000 Befragten es richtig, Fans wieder in die Arenen zu lassen. Dafür sollte so früh wie möglich das Organisations- und Hygienekonzept überarbeitet werden, finden rund 85,1 Prozent.

In Polen dürfen mit Einschränkungen ab dem 19. Juni wieder Fans in die Stadien. Das halten 55,6 Prozent für falsch. Die Mehrheit hat sich bislang außerdem noch nicht an die Geisterspiele gewöhnt. 55,3 Prozent der Teilnehmer haben noch Schwierigkeiten mit den gespenstischen Kulissen. Zudem hat sich bei 52,4 Prozent die Wahrnehmung des TV-Bildes durch die leeren Ränge verändert.