Umworbener Brekalo: Wolfsburg strebt rasche Entscheidung an

Wolfsburg (SID) - Der VfL Wolfsburg strebt eine schnelle Entscheidung über die Zukunft des umworbenen Flügelstürmers Josip Brekalo an. "Wenn es keine gibt, ist er angehalten, seine bestmögliche Leistung abzurufen, und das wird er auch tun", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem Kicker. Benfica Lissabon und auch der AC Mailand gelten als mögliche Optionen für den 21 Jahre alten Kroaten.

Wolfsburg will den umworbenen Josip Brekalo (r.) halten © SID

Wie das Blatt berichtet, stellt sich der VfL im Falle eines Transfers eine Ablöse von bis zu 20 Millionen Euro vor. Brekalo soll bereits signalisiert haben, dass er eine Veränderung anstrebt. "Josip ist Bestandteil dieser Mannschaft, bis sich etwas anderes ergibt", sagte Schmadtke: "Die Dinge liegen auf dem Tisch: was er will, was wir wollen."