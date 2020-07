Ungarn: Kubica ersetzt Räikkönen im ersten Training

Budapest (SID) - Rennfahrer Robert Kubica (35) übernimmt im ersten freien Training zum Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.10 Uhr/RTL und Sky) den Alfa Romeo von Stammpilot Kimi Räikkönen (40). Der Pole, im Hauptberuf DTM-Pilot, hatte bereits zuletzt in Österreich eine Session lang Antonio Giovinazzi (26) ersetzt. Kubicas Einschätzungen seien für die Weiterentwicklung des C39 bereits sehr "wertvoll" gewesen, sagte Teamchef Fred Vasseur.

Alfa Romeo: Kubica übernimmt im Training das Steuer © SID

Kubica galt in der Formel 1 einst als kommender Weltmeister, bis er sich im Februar 2011 bei einer Rallye schwer verletzte. Dabei verlor Kubica fast eine Hand, sein rechter Arm ist bis heute in der Beweglichkeit eingeschränkt. Trotzdem schaffte Kubica in der vergangenen Saison das Formel-1-Comeback als Stammpilot. Beim unterlegenen Williams-Team fuhr Kubica allerdings hinterher, ergatterte als Zehnter beim Großen Preis von Deutschland aber den einzigen WM-Punkt des Rennstalls.