Union Berlin: Kruse noch nicht fit für den DFB-Pokal

Berlin (SID) - Neuzugang Max Kruse wird dem Fußball-Bundesligisten Union Berlin zum Pflichtspielauftakt fehlen. "Das wird für das Pokalspiel noch nicht reichen", sagte Trainer Urs Fischer vor der Erstrundenpartie im DFB-Pokal am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC. Kruse war Anfang August von den Köpenickern verpflichtet worden, davor hatte er seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul wegen angeblich ausstehender Gehaltszahlungen gekündigt. Wegen einer Sprunggelenksverletzung hatte Kruse zuletzt im März für Istanbul gespielt.

Max Kruse absolvierte im März sein letztes Pflichtspiel © SID

Aktuell befindet sich der Offensivspieler laut Fischer "im Aufbau" und trainiert bereits mit der Mannschaft. Wann Kruse sein Debüt für Union geben kann, wollte der Coach nicht vorhersagen. "Es hängt davon ab, wie es ihm geht. Gerade wenn man aus größeren Verletzungen kommt, gibt es kleinere Rückschläge. Für mich ist es entscheidend, Tag für Tag zu nehmen", sagte Fischer. Kruse sei "auf einem gutem Weg, aber es ist noch ein Stück, das er nehmen muss", so der Trainer. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in einer Woche startet Union gegen den FC Augsburg in die neue Bundesliga-Saison.