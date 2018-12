Union Berlin: Testspiel in Basel nicht genehmigt

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist Union Berlin wird in der Winterpause nicht wie geplant gegen den Schweizer Vize-Meister FC Basel testen. Wie die Köpenicker am Freitag mitteilten, wurde das für den 26. Januar im Basler St. Jakob-Park angesetzte Duell von den örtlichen Behörden nicht genehmigt. Derzeit laufen laut Klubangaben Gespräche über eine Austragung der Begegnung gegen den ehemaligen Klub von Union-Trainer Urs Fischer in Berlin. Union Berlin setzt die Saison am 31. Januar (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln fort.