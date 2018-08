Union Berlin holt Abdullahi aus Braunschweig

Berlin (SID) - Fußball-Zweitligist Union Berlin hat Suleiman Abdullahi vom Drittligisten Eintracht Braunschweig verpflichtet. Die Berliner leihen den Offensivspieler zunächst bis Juni 2019 aus, vereinbarten darüber hinaus auch eine Kaufoption.

Suleiman Abdullahi wechselt auf Leihbasis nach Berlin © SID

Der 21 Jahre alte Abdullahi befindet sich wegen einer Verletzung derzeit noch im Reha-Training, das er in den nächsten Wochen in Berlin fortsetzen wird. Im Sommer 2016 war der Nigerianer nach Braunschweig gewechselt und erzielte dort in 43 Pflichtspielen acht Treffer.