Union Berlin ist Bier-und-Wurst-Meister

Köln (SID) - Union Berlin ist zumindest beim Preis Bier-und-Bratwurst-Meister. Der Aufsteiger bietet in der Bundesliga laut der jährlichen Erhebung von SPONSORs die günstigste Kombination des Stadionklassikers an. 6,50 Euro (Wurst: 2,50/Bier: 4,00) sind an der Alten Försterei dafür zu bezahlen. Im deutschen Profifußball wird dies nur vom Drittligisten Hallescher FC (6,25) unterboten.

Fans zahlen bei Union 6,50 Euro für Wurst und Bier © SID

Am teuersten sind Bratwurst (4,50) und Bier (4,70 für 0,5 Liter) beim FC Bayern in der Allianz-Arena. Günstigster Zweitligist ist beim Catering der FC St. Pauli (6,50). Größe, Gewicht und Geschmack waren keine Bewertungskriterien.