Union Berlin länger ohne Angreifer Polter

Berlin (SID) - Union Berlin muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga in den kommenden Wochen auf die Dienste von Sebastian Polter verzichten. Der 27 Jahre alte Angreifer erlitt im Ligaspiel gegen den 1. FC Köln am vergangenen Donnerstag (2:0) eine Verletzung am linken Mittelfuß. Eine genaue Angabe über die Art der Blessur machte der Klub nicht.