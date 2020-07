Union Berlin leiht Eigengewächs Dehl nach Halle aus

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sein Eigengewächs Laurenz Dehl für ein Jahr an den Halleschen FC in der dritten Liga ausgeliehen. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison nach sechs Einsätzen bei der U19 der Köpenicker wegen eine langwierigen Knieverletzung für den Rest der Spielzeit ausgefallen.