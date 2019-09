Union Berlin testet gegen Chemnitzer FC

Berlin (SID) - Fußball-Bundesligist Union Berlin nutzt die Länderspielpause zu einem Testspiel. Die Eisernen treffen am Donnerstag im Ludwig-Jahn-Sportpark von Hoyerswerda auf den krisengeschüttelten Drittligisten Chemnitzer FC. Anstoß ist um 17.30 Uhr.

Subotic und Union Berlin spielen gegen den Chemnitzer FC © SID

In Sportdirektor Thomas Sobotzik, Co-Trainer Sreto Ristic und Chef-Trainer David Bergner arbeiten einige ehemalige Union-Spieler mittlerweile beim CFC in führender Position. Die Chemnitzer, derzeit nur Tabellen-19. in der 3. Liga, waren zuletzt wegen rechtsradikaler und antisemitischer Äußerungen einiger Fans gegen Klubverantwortliche in die Negativ-Schlagzeilen geraten.