Union Berlin testet gegen Holstein Kiel

Berlin (SID) - Fußball-Zweitligist Union Berlin hat für die Länderspielpause ein weiteres Testspiel vereinbart. Am Montag, 26. März, tritt die Mannschaft von Trainer Andre Hofschneider beim Liga-Konkurrenten Holstein Kiel (14.30 Uhr) an. Am Donnerstag, 22. März, erwarten die Eisernen um 18.30 Uhr im Stadion an der Alten Försterei den Erstligisten VfL Wolfsburg.