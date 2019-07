Union Berlin verpflichtet Gentner und Friedrich

Berlin (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin hat Ex-Nationalspieler Christian Gentner vom Absteiger VfB Stuttgart verpflichtet. Der VfB-Kapitän der Vorsaison erhält bei Union einen Einjahresvertrag.

"Mir war immer klar, dass ich auf höchstem Niveau noch weiter Fußball spielen kann und möchte", sagte der 33-Jährige. "Union hat sich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt, schon aus der Aufstiegssaison mit dem VfB habe ich die Stimmung im Stadion an der Alten Försterei in bester Erinnerung."

Zudem nahm Union Abwehrspieler Marvin Friedrich vom FC Augsburg fest unter Vertrag. Der 23-Jährige war zuletzt bereits an die Köpenicker ausgeliehen und erzielte unter anderem im Relegations-Hinspiel gegen den VfB Stuttgart den Treffer zum 2:2. Friedrichs Vertrag ist bis zum 30. Juni 2022 sowie für die Bundesliga und 2. Liga gültig.