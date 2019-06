Union Berlin zieht Option bei Abdullahi

Berlin (SID) - Aufsteiger Union Berlin hat eine weitere Personalentscheidung für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga getroffen. Die Eisernen zogen die Option von Leihspieler Suleiman Abdullahi, der damit für drei Jahre an den Klub gebunden wurde. Der 22-jährige Nigerianer war in der vergangenen Saison von Eintracht Braunschweig ausgeliehen worden und erzielte im Relegations-Hinspiel beim VfB Stuttgart (2:2) einen Treffer.

Bleibt Union Berlin erhalten: Suleiman Abdullahi © SID

"Es war ein gutes Jahr für mich, und ich freue mich auf die neue Saison und die Bundesliga", sagte der Offensivspieler, der in der 2. Bundesliga auf zwei Tore und vier Assists kam.