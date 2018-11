Union Berlins Hübner erfolgreich operiert

Berlin (SID) - Abwehrspieler Florian Hübner von Fußball-Zweitligist Union Berlin ist erfolgreich an der rechten Hand operiert worden. Der 27-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche im Training eine Verletzung am Ringfinger zugezogen. Beim 4:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth im Ligaspiel am Sonntag spielte Hübner mit einer Schiene.