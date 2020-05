Union-Boss nimmt Profis in die Pflicht: "Vertrauen muss jeder rechtfertigen"

Berlin (SID) - Präsident Dirk Zingler von Fußball-Bundesligist Union Berlin hat nach dem Kabinen-Video beim Stadtrivalen Hertha BSC intern an das Verantwortungsbewusstsein appelliert. "Ich habe heute Morgen nochmal zur Mannschaft gesprochen und dabei ganz deutlich gesagt, dass uns ein riesengroßer Vertrauensvorschuss gegeben wurde. Dieses Vertrauen muss jeder einzelne rechtfertigen, der seinem Beruf nachgehen möchte", sagte Zingler in einer Pressekonferenz am Donnerstag: "Es wird eine sehr große Herausforderung, das Konzept auch vorbildlich umzusetzen. Aber das gehört dazu."

Dirk Zingler betont die Verantwortung des Fußballs © SID

Geschäftsführer Christian Seifert von der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte zuvor erklärt, dass die Umsetzung des Hygienekonzepts ab sofort "bis zum letzten Spieltag Chefsache" in den Klubs sein müsse.