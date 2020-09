Union: Gentner fällt mit Wadenverletzung aus

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Union Berlin muss in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Christian Gentner verzichten. Wie die Köpenicker am Montag mitteilten, hat sich der 35-Jährige im Spiel gegen den FC Augsburg (1:3) ohne Einwirkung eines Gegenspielers eine Wadenverletzung zugezogen. Gentner war in der Partie am Samstag nach 25 Minuten ausgewechselt worden.