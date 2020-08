Union-Pleite gegen Swarovski Tirol: Dedic gelingt Dreierpack

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat das Testspiel bei WSG Tirol deutlich verloren. Die Elf von Urs Fischer kassierte gegen den österreichischen Erstligisten eine 0:3 (0:2)-Niederlage. Alle drei Treffer erzielte der frühere Bundesliga-Profi Zlatko Dedic (21., 37./Foulelfmeter, 62.).

Sassuolo und Bologna vor Einstieg ins Training © SID

"Mit so einem Spiel kann man natürlich nicht zufrieden sein", sagte Fischer nach dem Spiel: "Aber vielleicht ist die Art und Weise, wie dieses Ergebnis zu Stande gekommen ist, zum richtigen Zeitpunkt passiert". Am Montag hatten die Köpenicker ihr Trainingslager in Bad Wörishofen bezogen, am Samstag (17.30 Uhr) folgt zum Abschluss ein Test gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Köln in Friedrichshafen.