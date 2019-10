Union-Trainer Fischer: Keine Unruhe beim FC Bayern

Berlin (SID) - Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin sieht beim kommenden Gegner Bayern München keine Probleme vor dem Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Ich lese zwar auch Zeitung und schaue ab und zu Fernsehen. Ob jetzt so eine Unruhe herrscht, bin ich mir nicht sicher", sagte Fischer am Donnerstag: "Sie werden nicht ängstlich auftreten", war sich der Schweizer sicher.

Sieht keine Krise beim Rekordmeister: Unions Urs Fischer © SID

Die Münchner plagen sich derzeit mit Verletzungssorgen herum. Unter anderem fehlen die Innenverteidiger Niklas Süle und Lucas Hernandez länger. Zudem lieferte der FC Bayern jüngst nur wenig überzeugende Vorstellungen ab, zuletzt beim 3:2-Sieg in der Champions League am Dienstag bei Olympiakos Piräus, wodurch Kritik an Trainer Niko Kovac laut wurde.

Fischer aber konnte dies nicht verstehen: "Jetzt noch über die Art und Weise zu diskutieren, wie sie ein Champions-League-Spiel in der Gruppenphase gewinnen - ja, dann hast du es eigentlich geschafft."